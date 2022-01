La cannabis light diventa illegale. A rischio migliaia di posti di lavoro. I produttori: «Non siamo spacciatori» (Di giovedì 13 gennaio 2022) Battuta d’arresto per la cannabis light, la sostanza a basso contenuto di Thc venduta nelle tabaccherie, negli shop e nei distributori automatici. Alla conferenza Stato-Regioni di ieri, 12 gennaio, si è raggiunta un’intesa che rischia di mandare in frantumi un mercato che ha creato migliaia di posti di lavoro, soprattutto tra i giovanissimi, tra i 10 e i 15 mila in tutta Italia. Il grido d’allarme lo lancia Luca Fiorentino, 26 anni, fondatore di una delle principali società, la Cannabidiol Distribution, che produce e distribuisce cannabis light, specialmente nelle tabaccherie. «Ci hanno resi illegali, rischiamo di essere considerati spacciatori e di chiudere tutto. Rischiamo persino l’arresto immediato oltre all’accusa pesantissima di vendere grandi ... Leggi su open.online (Di giovedì 13 gennaio 2022) Battuta d’arresto per la, la sostanza a basso contenuto di Thc venduta nelle tabaccherie, negli shop e nei distributori automatici. Alla conferenza Stato-Regioni di ieri, 12 gennaio, si è raggiunta un’intesa che rischia di mandare in frantumi un mercato che ha creatodidi, soprattutto tra i giovanissimi, tra i 10 e i 15 mila in tutta Italia. Il grido d’allarme lo lancia Luca Fiorentino, 26 anni, fondatore di una delle principali società, la Cannabidiol Distribution, che produce e distribuisce, specialmente nelle tabaccherie. «Ci hanno resi illegali, rischiamo di essere consideratie di chiudere tutto. Rischiamo persino l’arresto immediato oltre all’accusa pesantissima di vendere grandi ...

