La bufala dei 20 mila macachi morti nella sperimentazione del vaccino a mRNA (Di giovedì 13 gennaio 2022) Circola una vecchia bufala su Twitter attraverso la condivisione di un breve filmato dello psichiatra Alessandro Meluzzi, il quale citando Robert Malone afferma che in una sperimentazione sul vaccino a mRNA sarebbero morti 20 mila macachi. Si riferiva forse a quelli contro il nuovo Coronavirus? Spieghiamo brevemente perché si tratta di una affermazione totalmente priva di fondamento. Per chi ha fretta: Meluzzi attribuisce l’affermazione a Malone senza fornire alcun riferimento a fonti scientifiche. Al momento non risultano studi sui vaccini a mRNA autorizzati contro la Covid che siano risultati letali per 20 mila macachi durante un esperimento. Tutti i vaccini autorizzati da Ema sono stati testati su decine di ... Leggi su open.online (Di giovedì 13 gennaio 2022) Circola una vecchiasu Twitter attraverso la condivisione di un breve filmato dello psichiatra Alessandro Meluzzi, il quale citando Robert Malone afferma che in unasulsarebbero20. Si riferiva forse a quelli contro il nuovo Coronavirus? Spieghiamo brevemente perché si tratta di una affermazione totalmente priva di fondamento. Per chi ha fretta: Meluzzi attribuisce l’affermazione a Malone senza fornire alcun riferimento a fonti scientifiche. Al momento non risultano studi sui vaccini aautorizzati contro la Covid che siano risultati letali per 20durante un esperimento. Tutti i vaccini autorizzati da Ema sono stati testati su decine di ...

