Kia Sportage stravolge la tradizione guardando all’Europa

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 13 gennaio 2022) MILANO (ITALPRESS) – Sarà in vendita da sabato la quinta generazione della Kia, venduta dal 1994 in 170mila esemplari nel nostro Paese. Costruito sulla nuova piattaforma “N3”, il nuovo Suv della casa coreana è stato concepito per le caratteristiche degli automobilisti europei, in particolare per la sua praticità e versatilità d’uso quotidiano. Quattro gli allestimenti (Business, Style, Gt-Line e Gt-Line Plus) con prezzi che vanno da 29.950 a 44.950 euro. Loè disponibile con trazione integrale o anteriore. A livello di design la parte anteriore è dominata dalla griglia nera ben definita che si estende su tutta la larghezza insieme alle luci diurne a forma di boomerang, che fungono da sostegno per i sorprendenti fari Matrix led. Il profilo laterale ha linee tese, sui passaruota posteriori sfilano su nervature che si congiungono alle ...