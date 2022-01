Kia Sportage stravolge la tradizione guardando all' Europa

(Di giovedì 13 gennaio 2022) MILANO - Sarà in vendita da sabato la quinta generazione della Kia, venduta dal 1994 in 170mila esemplari nel nostro Paese. Costruito sulla nuova piattaforma "N3", il nuovo Suv della casa ...

MILANO - Sarà in vendita da sabato la quinta generazione della Kia Sportage, venduta dal 1994 in 170mila esemplari nel nostro Paese. Costruito sulla nuova piattaforma "N3", il nuovo Suv della casa coreana è stato concepito per le caratteristiche degli automobilisti europei. Nuovo Kia Sportage arriva nelle concessionarie italiane a partire dal 15 gennaio. L'attesa scandita da un countdown lungo un mese è finita e ora si apre ufficialmente la vendita al pubblico. Prezzo a partire da... Nuovo Kia Sportage 2022, SUV ibrido HEV, plug-in hybrid PHEV e mild-hybrid benzina e diesel. Nuovo, cosa cambia, caratteristiche e prezzi.