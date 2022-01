Kazakistan, la vera partita di Tokayev comincia adesso (Di giovedì 13 gennaio 2022) La primavera kazaka si è fatta inverno nell’arco di una settimana, trasformando in cenere i sogni di balcanizzazione dell’Asia centrale di coloro che hanno incendiato il Kazakistan e offrendo alla Russia l’opportunità di riaffermare la propria influenza nella regione. Non poteva andare che così, con la pacificazione in tempi record della terra dei cavalli, ed InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 13 gennaio 2022) La primakazaka si è fatta inverno nell’arco di una settimana, trasformando in cenere i sogni di balcanizzazione dell’Asia centrale di coloro che hanno incendiato ile offrendo alla Russia l’opportunità di riaffermare la propria influenza nella regione. Non poteva andare che così, con la pacificazione in tempi record della terra dei cavalli, ed InsideOver.

Advertising

pasqualetaranti : RT @CLiberazione: Le parole di monsignor Adelio Dell'Oro, vescovo di Karaganda, #Kazakistan: «Siamo addolorati dal non rispetto della vita… - trimboli1 : RT @CLiberazione: Le parole di monsignor Adelio Dell'Oro, vescovo di Karaganda, #Kazakistan: «Siamo addolorati dal non rispetto della vita… - polizzi_vito : RT @CLiberazione: Le parole di monsignor Adelio Dell'Oro, vescovo di Karaganda, #Kazakistan: «Siamo addolorati dal non rispetto della vita… - Remo2222222 : RT @CLiberazione: Le parole di monsignor Adelio Dell'Oro, vescovo di Karaganda, #Kazakistan: «Siamo addolorati dal non rispetto della vita… - Arturocyl : RT @CLiberazione: Le parole di monsignor Adelio Dell'Oro, vescovo di Karaganda, #Kazakistan: «Siamo addolorati dal non rispetto della vita… -