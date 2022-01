Kazakistan | inizia il ritiro delle truppe guidate dalla Russia

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Le forze, che sono state dispiegate per sostenere il governo kazako di fronte agli scontri senza precedenti scoppiati per l'aumento dei prezzi del gas, partecipano a una cerimonia ad Almaty, capitale economica del(ed ex capitale fino al 1997), nel corso della quale hannoto il lorodal paese. La cerimonia solenne riunisce soldati dell'Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (Csto), l'alleanza militare di sei Paesi ex sovietici a guida russa che ha partecipato alle operazioni.

Advertising

sergionacional : RT @bordoni_russia: Inizia il rimpatrio delle truppe russe dal Kazakistan. Secondo quanto detto da Shoigu a Putin oggi, sarà completato ent… - CCKKI : RT @bordoni_russia: Inizia il rimpatrio delle truppe russe dal Kazakistan. Secondo quanto detto da Shoigu a Putin oggi, sarà completato ent… - VirgilioPanormo : RT @bordoni_russia: Inizia il rimpatrio delle truppe russe dal Kazakistan. Secondo quanto detto da Shoigu a Putin oggi, sarà completato ent… - GianandreaGorla : RT @bordoni_russia: Inizia il rimpatrio delle truppe russe dal Kazakistan. Secondo quanto detto da Shoigu a Putin oggi, sarà completato ent… - mariacarla1963 : RT @bordoni_russia: Inizia il rimpatrio delle truppe russe dal Kazakistan. Secondo quanto detto da Shoigu a Putin oggi, sarà completato ent… -

Ultime Notizie dalla rete : Kazakistan inizia

James Bond parla turco Il crollo della disordinata operazione kazakanecessariamente con i ...degli Stati di lingua turca - la nuova denominazione del Consiglio turco - si svolgerà a. ...... partecipano a una cerimonia ad Almaty, capitale economica del(ed ex capitale fino al 1997), nel corso della quale hanno iniziato il loro ritiro dal paese. La cerimonia solenne riunisce ...Stanno tornando a casa duemila soldati del Cremlino, intervenuti la settimana scorsa per fermare le violente proteste di piazza in tutto il Kazakhstan, che hanno causato un numero ancora imprecisato d ...Via al ritiro delle truppe dal Kazakistan da parte del contingente dell’Organizzazione del Trattato per la sicurezza collettiva (Csto), l’alleanza militare di sei Paesi ex sovietici a guida russa disp ...