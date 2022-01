Kazakistan | il delfino Tokayev usa le proteste per cancellare il ‘padre della patria’ Nazarbayev | ma la rivoluzione economica è ancora utopia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Dopo giorni di scontri, decine di manifestanti uccisi e almeno 8mila arresti, la calma sembra essere tornata in. Una calma legata alla pesante repressione che il regime ha messo in campo, supportato anche dalle truppeCsto, organizzazione di sicurezza a guida russa. Col succedersi degli eventi e delle dichiarazioni sta diventando sempre più evidente che, oltre a un movimento di piazza genuino e mobilitatosi per chiedere maggiore democrazia e uguaglianza, inera in corso sotto traccia una guerra di potere tra diverse élite politiche. La prima, coalizzatasi attorno alla figura dell’attuale presidente Kassym-Jomart, salito al potere nel 2019 dopo le dimissioni a sorpresa di Nursultan, “padre fondatore” del Paese mai veramente uscito ...