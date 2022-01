Kazakhstan | la cerimonia per le truppe russe che lasciano il Paese

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Levengono omaggiate con unamentre si preparano a lasciare il Kazakistan. Erano state inviate in soccorso al, per aiutare a ristabilire l'ordine dopo le proteste sorte a ...

Le truppe russe vengono omaggiate con una cerimonia mentre si preparano a lasciare il Kazakistan. Erano state inviate in soccorso al Paese, per aiutare a ristabilire l'ordine dopo le proteste sorte a causa dell'aumento dei prezzi dell'energia. Il presidente del Kazakistan, Qasym-Jomart Tokayev, parla di tentato colpo di stato. Roma, 13 gen. (askanews) - Le forze guidate dalla Russia, che sono state dispiegate per sostenere il governo kazako di fronte agli scontri.