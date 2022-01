Juventus Women | UFFICIALE il rinnovo di Sara Gama | il comunicato del club

(Di giovedì 13 gennaio 2022)ildel capitano. Il difensore prolunga per altri due anni il proprio contrattorinnova il suo contratto con laWoemen, il– «Il legame trae lesi rinsalda. La capitana, in coda a un 2021 straordinario e all’alba di un 2022 iniziato alla grande, rinnova il suo contratto fino al 2024, per aggiungere altre pagine al suo romanzo bianconero.è un pilastro della squadra dal primo giorno, da quando ancora in pochissimi avrebbero potuto immaginare ciò che sarebbe stato costruito stagione dopo stagione. In quel ...

Advertising

JuventusTV : Un'altra grande giornata da vivere insieme dall'inizio alla fine, ma proprio dall'inizio. Oggi #JuveMilan ve la ra… - juventusfc : È iniziata la finale, è iniziata #JuveMilan! LIVE su @JuventusTV ? - JuventusTV : Non è finita qui! ?? Interviste, festeggiamenti e tanto altro. ?? Il post di #JuveMilan è qui, LIVE ?… - CalcioNews24 : Ufficiale il rinnovo di #GAMA con la #JuventusWomen ?? - MondoBN : JUVENTUS WOMEN, Arriva il rinnovo del capitano -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Women

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo, rinforzo in porta per la squadra di Montemurro. Le bianconere ufficializzano l'arrivo di Forcinella È ufficiale: Camilla Forcinella è una nuova giocatrice della. La ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Laperde Girelli: non ha il Green Pass rafforzato. L'attaccante indisponibile per le prossime due gare Cristiana Girelli ha iniziato il ciclo vaccinale e non sarà a disposizione per le ...Il legame tra Sara Gama e le Juventus Women si rinsalda. La capitana, in coda a un 2021 straordinario e all'alba di un 2022 iniziato alla ...Ascolta la versione audio dell'articolo Juventus Women, UFFICIALE il rinnovo del capitano Sara Gama. Il difensore prolunga per altri due anni il proprio contratto Sara Gama e la Juventus ancora insiem ...