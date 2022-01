Juventus | rinnovo Dybala | la clamorosa indiscrezione dall’Argentina

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Stando ad alcune indiscrezioni di calciomercato, il fantasista argentino dellaPaulonon sarebbe intenzionato a firmare ilcon i bianconeri. Delusione per i tifosi della. La squadra di Allegri ha perso per 2-1 la finale di Supercoppa italiana contro l’Inter. Un Ko reso più amaro perché arrivato allo scadere del secondo L'articolo proviene da YesLife.it.

Nell'ultimo decennio siamo stati abituati a vedere unaforte, vincente e compatta, fa strano ritrovarla oggi in piena crisi, con poche idee e alla ... L'ultimo capitolo è ildi Dybala: ...Calciomercato, c'è la firma: arriva l'annuncio ufficiale del. Ha messo nero su bianco fino al 2024. 'Il legame tra Sara Gama e leWomen si rinsalda. La capitana, in coda a un 2021 ...Sara Gama, capitana di lungo corso della Juventus Women, ha firmato con il club bianconero ... Sono molto contenta di condividere il mio rinnovo con tutti i tifosi bianconeri. Abbiamo cominciato un ...Cuadrado potrebbe lasciare la Juventus a fine stagione. Il rinnovo non sembra in programma. Il colombiano valuta altre offerte.