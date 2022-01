Juventus, dalla Spagna spunta il nuovo nome per l’attacco (Di giovedì 13 gennaio 2022) La Juventus è sempre a caccia di un attaccante in questa sessione di mercato invernale. L’ultimo nome di cui si parla è quello di Maximiliano Gòmez del Valencia. Come riportato da Tuttosport, il 25enne uruguaiano è il tipo di giocatore molto gradito a Massimiliano Allegri per la sua fisicità e il suo spirito battagliero. Il giocatore vorrebbe lasciare la Spagna e, come annunciato da Nicolò Schira, il suo agente Stefano Castagna ha già avuto i primi contatti con la dirigenza della Juventus. La formula gradita ai bianconeri sarebbe quella di un prestito di sei mesi senza obbligo di riscatto per poter valutare il giocatore ed eventualmente acquistarlo a giugno. Operazione che al momento appare difficile ma non impossibile. Thomas Cambiaso Leggi su rompipallone (Di giovedì 13 gennaio 2022) Laè sempre a caccia di un attaccante in questa sessione di mercato invernale. L’ultimodi cui si parla è quello di Maximiliano Gòmez del Valencia. Come riportato da Tuttosport, il 25enne uruguaiano è il tipo di giocatore molto gradito a Massimiliano Allegri per la sua fisicità e il suo spirito battagliero. Il giocatore vorrebbe lasciare lae, come annunciato da Nicolò Schira, il suo agente Stefano Castagna ha già avuto i primi contatti con la dirigenza della. La formula gradita ai bianconeri sarebbe quella di un prestito di sei mesi senza obbligo di riscatto per poter valutare il giocatore ed eventualmente acquistarlo a giugno. Operazione che al momento appare difficile ma non impossibile. Thomas Cambiaso

