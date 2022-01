Juventus, cessione Ramsey: il gallese preferisce un club di Premier League (Di giovedì 13 gennaio 2022) Calciomercato Juventus: i bianconeri lavorano alla cessione di Ramsey che gradirebbe tornare all’Arsenal Ramsey resta uno dei giocatori per cui la Juve sta lavorando alla cessione già in questa sessione invernale di mercato. Il gallese, attualmente positivo al Covid, gradirebbe l’opzione di un ritorno in Premier League. In particolare, secondo quanto riferito dal The Sun, Ramsey preferirebbe rivestire la maglia dell’Arsenal piuttosto che accettare la corte di una tra Newcastle, Crystal Palace e Everton. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 gennaio 2022) Calciomercato: i bianconeri lavorano alladiche gradirebbe tornare all’Arsenalresta uno dei giocatori per cui la Juve sta lavorando allagià in questa sessione invernale di mercato. Il, attualmente positivo al Covid, gradirebbe l’opzione di un ritorno in. In particolare, secondo quanto riferito dal The Sun,preferirebbe rivestire la maglia dell’Arsenal piuttosto che accettare la corte di una tra Newcastle, Crystal Palace e Everton. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

