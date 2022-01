Juventus, addio Dybala: la società corre ai ripari, pronto il contratto per l’attaccante (Di giovedì 13 gennaio 2022) L’annuncio dell’Argentina ha scosso il mondo bianconero: Dybala non rinnoverà. La società, però, ha già scelto il sostituto. Getty ImagesAlla fine è arrivata la notizia che nessun tifoso bianconero avrebbe voluto sentire; Dybala, stando alle indiscrezioni dall’Argentina, non rinnoverà il contratto. Una decisione maturata dopo il cambio di rotta della società juventina sui termini dell’accordo per il prolungamento dell’attaccante argentino. Alla Joya era stato proposto un quinquennale da dieci milioni, otto più due di bonus; la nuova proposta, triennale con riduzione della parte fissa, più le recenti dichiarazioni di Arrivabene (“Deve meritarsi il rinnovo”) hanno fatto naufragare la trattativa. Una pessima notizia per la Juventus che, qualora venisse tutto confermato, ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 13 gennaio 2022) L’annuncio dell’Argentina ha scosso il mondo bianconero:non rinnoverà. La, però, ha già scelto il sostituto. Getty ImagesAlla fine è arrivata la notizia che nessun tifoso bianconero avrebbe voluto sentire;, stando alle indiscrezioni dall’Argentina, non rinnoverà il. Una decisione maturata dopo il cambio di rotta dellajuventina sui termini dell’accordo per il prolungamento delargentino. Alla Joya era stato proposto un quinquennale da dieci milioni, otto più due di bonus; la nuova proposta, triennale con riduzione della parte fissa, più le recenti dichiarazioni di Arrivabene (“Deve meritarsi il rinnovo”) hanno fatto naufragare la trattativa. Una pessima notizia per lache, qualora venisse tutto confermato, ...

