Jason Momoa si separa da Lisa Bonet dopo 16 anni insieme (Di giovedì 13 gennaio 2022) Un altro amore hollywoodiano è giunto al termine. dopo aver trascorso 16 anni insieme, di cui 5 come marito e moglie, Jason Momoa e Lisa Bonet hanno scelto di prendere strade separate. Entrambi hanno preferito comunicare la notizia con una dichiarazione congiunta. “Abbiamo tutti sentito la stretta e i cambiamenti di questo periodo. Si sta … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 13 gennaio 2022) Un altro amore hollywoodiano è giunto al termine.aver trascorso 16, di cui 5 come marito e moglie,hanno scelto di prendere stradete. Entrambi hanno preferito comunicare la notizia con una dichiarazione congiunta. “Abbiamo tutti sentito la stretta e i cambiamenti di questo periodo. Si sta … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

sanktazenjk : RT @ayellowlamp: non ci credo che jason momoa e lisa bonet hanno deciso di lasciarsi nello stesso giorno in cui machine gun kelly e megan f… - telodogratis : Jason Momoa e Lisa Bonet si separano, addio dopo 16 anni - FredBurkle : Quindi è il momento propizio per Lenny Kravitz either di andare a riprendersi Lisa Bonet o di dichiararsi a Jason M… - elemosinatrix : qui per comunicarvi che Jason Momoa è libero - meowoffa : Quindi è confermato. Jason Momoa e Lisa Bonet si sono lasciati.. give me a fucking break -