James Joyce e il modernismo letterario nella Dublino del ‘900 (Di giovedì 13 gennaio 2022) James Joyce, scrittore, poeta e drammaturgo irlandese. Anche se la sua produzione letteraria non è stata molto vasta, è sicuramente un autore di fondamentale importanza per lo sviluppo della letteratura del XX secolo, in particolare della corrente modernista. Oggi ricorre l’anniversario della sua morte, avvenuta, lontano dalla sua Irlanda, nel 1941. Considerato uno degli scrittori più importanti del XX secolo, fu uno straordinario innovatore. James Joyce, vita e formazione James Joyce nasce a Rathgar, una frazione di Dublino, il 2 febbraio 1882. Appartiene ad una famiglia della buona società irlandese, le cui condizioni finanziarie però declinano. I suoi genitori lo iscrivono ad una scuola cattolica. Si iscrive poi all’università di Dublino dove ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 13 gennaio 2022), scrittore, poeta e drammaturgo irlandese. Anche se la sua produzione letteraria non è stata molto vasta, è sicuramente un autore di fondamentale importanza per lo sviluppo della letteratura del XX secolo, in particolare della corrente modernista. Oggi ricorre l’anniversario della sua morte, avvenuta, lontano dalla sua Irlanda, nel 1941. Considerato uno degli scrittori più importanti del XX secolo, fu uno straordinario innovatore., vita e formazionenasce a Rathgar, una frazione di, il 2 febbraio 1882. Appartiene ad una famiglia della buona società irlandese, le cui condizioni finanziarie però declinano. I suoi genitori lo iscrivono ad una scuola cattolica. Si iscrive poi all’università didove ...

Occe64 : RT @CasaLettori: “Non far domande e non sentirai menzogne.” James Joyce #ScomparsiOggi #13gennaio #PensieriEffimeri a #CasaLettori ??… - patrabel : RT @ruggierofilann4: 81 ANNI FA MORIVA JAMES JOYCE UNO DEI MASSIMI SCRITTORI DEL NOVECENTO. CON IL SUO CAPOLAVORO ' ULISSE' RIVOLUZIONO' PE… - CatelliRossella : RT @ruggierofilann4: 81 ANNI FA MORIVA JAMES JOYCE UNO DEI MASSIMI SCRITTORI DEL NOVECENTO. CON IL SUO CAPOLAVORO ' ULISSE' RIVOLUZIONO' PE… - ruggierofilann4 : 81 ANNI FA MORIVA JAMES JOYCE UNO DEI MASSIMI SCRITTORI DEL NOVECENTO. CON IL SUO CAPOLAVORO ' ULISSE' RIVOLUZIONO'… - nadbitti : RT @CasaLettori: “Non far domande e non sentirai menzogne.” James Joyce #ScomparsiOggi #13gennaio #PensieriEffimeri a #CasaLettori ??… -