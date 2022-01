Jacques Villeneuve ci riprova | tenterà la Daytona 500

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Un campione del mondola “Great American Race”. Di nuovo. È la storia di, che il prossimo febbraio proverà a ritagliarsi un posto alla prossima500. Il canadese, campione di F1 del 1997, guiderà una Ford del team Herzberg con la qualedi qualificarsi alla classica della NASCAR Cup Series.ha disputato i test collettivi che la federazione americana ha organizzato sul superspeedway della Florida, per familiarizzare con la Next Gen Car.alla500?, dopo aver lasciato la F1, ha sempre guardato con un certo interesse alla NASCAR. Dopo un primo tentativo decisamente fallimentare, JV si è dedicato ad altre strade, come le sportscar e ...

Penso chesapesse cosa poteva fare Michael a Jerez nel 1997. Non voglio danneggiare la reputazione di un pilota come Michael, ma se guardate anche cosa fece Monaco nel 2006, si ...Il finlandese ha battuto il compagno di box di 43 millesimi, mentre i soli Michael Schumacher (Ferrari) e(Williams) sono stati in grado di limitare il gap dalle due MP4/13 sotto ...L'ex-champion du monde de Formule 1 vise une participation aux 500 miles de Daytona, qui se disputent dans quelques semaines.Vincitore della Indy 500 del 1995, il figlio di Gilles Villeneuve pronto a tentare la qualificazione per la prossima 500 Miglia di Daytona.