Italia's got Padel: venerdì alle 13 la sesta puntata su SuperTennis (Di giovedì 13 gennaio 2022) E' il Mas Padel Catania il protagonista della sesta puntata di "Italia's got Padel", la nuova rubrica di SuperTennis dedicata ai circoli di Padel, aumentati in maniera esponenziale nell'ultimo anno su ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 13 gennaio 2022) E' il MasCatania il protagonista delladi "'s got", la nuova rubrica didedicata ai circoli di, aumentati in maniera esponenziale nell'ultimo anno su ...

Advertising

VelvetMagIta : La nuova edizione di Italia's got talent con la new entry Elio #VelvetMag #Velvet - sorrisolodo24 : RT @sorrisolodo: Dal 19 gennaio la nuova edizione di Italia’s Got Talent. In giuria la new entry è Elio ???? @lodocomello - sorrisolodo24 : RT @sorrisolodo: Lunedì 17 Gennaio alle 19:20 LODOVICA COMELLO, FEDERICA PELLEGRINI, MARA MAIONCHI, ELIO e FRANK MATANO saranno ospiti di @… - brycemckenfk : @norarealf ma che è italia's got talent - GHERARDIMAURO1 : RT @bonprixIT: Alle audizioni di Vicenza di Italia's got Talent il nostro giudice preferito @maramaionchi veste bonprix! :-) -