Italiano: "Vittoria meritata, partita divertente. Nervoso al gol di Petagna? Vi spiego"

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha commentato in conferenza stampa la partita di Coppa Italia vinta al Maradona contro il Napoli. Di seguito quanto evidenziato: "La soddisfazione più grande è aver ritrovato lo spirito che sembrava perso a Torino. Sono contento per la reazione, soprattutto nel primo tempo quando è stata partita vera in parità numerica. Come spesso capita poi abbiamo due minuti di follia. Siamo contenti di aver superato il turno, sono contento di aver ritrovato la mia squadra".

Italiano: "Arrabbiato per un motivo"

"Sono arrabbiato per il gol del 2-2 preso in quel modo, eravamo in pieno dominio e loro in nove uomini, potevamo evitare. Dragowski ha sbagliato, può capitare, capirà dagli errori."

