ITALIA COME IL TITANIC (Di giovedì 13 gennaio 2022) di Filippo Chinnici L’ITALIA si è infranta contro l’iceberg e mentre il governo, COME l’orchestra del TITANIC, continua a cantare che tutto andrà bene, continua a imbarcare acqua e presto affonderà completamente. I corrotti partiti della seconda Repubblica sono finiti. Se mandano Draghi al Quirinale uccidono il governo-regime di cui fanno parte, provocando un vuoto … proviene da Database ITALIA. Leggi su databaseitalia (Di giovedì 13 gennaio 2022) di Filippo Chinnici L’si è infranta contro l’iceberg e mentre il governo,l’orchestra del, continua a cantare che tutto andrà bene, continua a imbarcare acqua e presto affonderà completamente. I corrotti partiti della seconda Repubblica sono finiti. Se mandano Draghi al Quirinale uccidono il governo-regime di cui fanno parte, provocando un vuoto … proviene da Database

Advertising

pbersani : Un lobbismo senza vergogna. Farmacisti che hanno una laurea come gli altri non possono fare i tamponi mentre la gen… - thetrueshade : Ricordo una Supercoppa quando ero piccolo, avevamo vinto sia Scudo che Coppa Italia quindi giocavamo col Vicenza fi… - EasyInve : Detto che mi sembra impossibile che l'Italia smetta di pubblicare gli open data dell'epidemia, il punto non è tanto… - Fiorentinanews : #NapoliFiorentina 0?-0? ??| 12' Primo squillo da parte di #Vlahovic! Gran sinistro da fuori e #Ospina devia in ango… - simonavitelli60 : RT @StefanoCetica: Per fortuna che c’è @ilriformista e soprattutto @PieroSansonetti a ricordarci come è amministrata la “giustizia” in Ital… -