Ita, Altavilla: 'non siamo la Croce Rossa degli ex dipendenti Alitalia' (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il presidente esecutivo della compagnia aerea, ha parlato in Commissione Trasporti della Camera, illustrando le prospettive della nuova azienda, per la quale si cerca un partner entro giugno. La ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il presidente esecutivo della compagnia aerea, ha parlato in Commissione Trasporti della Camera, illustrando le prospettive della nuova azienda, per la quale si cerca un partner entro giugno. La ...

Ita, Altavilla: 'non siamo la Croce Rossa degli ex dipendenti Alitalia' Il presidente esecutivo della compagnia aerea, ha parlato in Commissione Trasporti della Camera, illustrando le prospettive della nuova azienda, per la quale si cerca un partner entro giugno.

Ita Airways: un primo bilancio tra luci e ombre ... ha fatto sapere Altavilla. Il richiamo implicito è ai nomi Lufthansa , con Air France e con Delta Air Lines . Infine, sul tema degli ex dipendenti Alitalia, Ita Airways ha rispedito al mittente il ...

Lazzerini e Altavilla illustrano le prospettive di Ita Agenzia ANSA Ita: "Non siamo la Croce Rossa" Gli ex dipendenti Alitali non sono""un problema mio, perché altrimenti diventiamo non più un'azienda che deve stare sul mercato ma una Croce Rossa dei dipendenti della vecchia Alitalia, che non ho int ...

Da quando è nata Ita ha trasportato 1,26 milioni di persone. Su mancati rinnovi: «Non siamo la Croce Rossa di Alitalia» Dal 15 ottobre 2021 sono partiti i primi voli dell'Ita (Italia trasporto aereo), la nuova compagnia aerea di bandiera, controllata interamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Da allora ha ...

