Isola dei Famosi 2022: Tutti i Retroscena Sui Nuovi Naufraghi! (Di giovedì 13 gennaio 2022) Non manca molto all’inizio della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Tra la fine di marzo e l’inizio di aprile, i naufraghi sbarcheranno in Honduras per mettersi in gioco nel reality della sopravvivenza. Ma chi saranno i tredici Nuovi naufraghi? In queste settimane sono circolati numerosi nomi al riguardo e tra questi, spicca il nome di un giovane ex corteggiatore di Gemma Galgani. Ecco i papabili naufraghi dell’Isola 2022! Chi saranno i 13 naufraghi dell’Isola 2022? La produzione dell’Isola dei Famosi è al lavoro per mettere insieme il cast dei concorrenti. Chi saranno i Nuovi naufraghi che spiaggeranno in Honduras? In queste settimane sono circolati vari nomi, nessuno ancora confermato. Si tratta di personaggi che ... Leggi su gossipnews.tv (Di giovedì 13 gennaio 2022) Non manca molto all’inizio della nuova edizione dell’dei. Tra la fine di marzo e l’inizio di aprile, i naufraghi sbarcheranno in Honduras per mettersi in gioco nel reality della sopravvivenza. Ma chi saranno i tredicinaufraghi? In queste settimane sono circolati numerosi nomi al riguardo e tra questi, spicca il nome di un giovane ex corteggiatore di Gemma Galgani. Ecco i papabili naufraghi dell’! Chi saranno i 13 naufraghi dell’? La produzione dell’deiè al lavoro per mettere insieme il cast dei concorrenti. Chi saranno inaufraghi che spiaggeranno in Honduras? In queste settimane sono circolati vari nomi, nessuno ancora confermato. Si tratta di personaggi che ...

Advertising

borghi_claudio : Giusto ricordare la particolarità di Venezia e non dimentichiamo le altre isole. I cittadini delle isole, magari mi… - albertoangela : Asep Lebak sfida la giungla per raggiungere i villaggi remoti della sua isola, regalare libri recuperati a bambini… - giusyutano : RT @Tg3web: Il 13 gennaio di 10 anni fa il naufragio della Costa Concordia davanti alle coste dell'Isola del Giglio. Le vittime, allora, fu… - iltirreno : Il comandante Gregorio De Falco ritorna sull'Isola del Giglio per le celebrazioni dei dieci anni dal naufragio dell… - Holdschool64 : Mi state sulle palle in una maniera spaventosa e chiedo a chiunque la pensi come mè domani di far uscire Carmen e a… -