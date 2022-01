“Io, il famoso, la moglie”. Giacomo Urtis, rivelazione bomba: “Poi lo hanno arrestato”. È lui? (Di giovedì 13 gennaio 2022) Non è la prima volta che accade ed i telespettatori del GF Vip, ogni volta, non aspettano altro. Spesso, Giacomo Urtis probabilmente si dimentica di essere ripreso costantemente in diretta televisiva e, come se non bastasse, i pettegolezzi per lui sono pane quotidiano. Una passione a cui non può rinunciare. Gli scoop in casa proseguono. E che scoop. Già durante le prime ore trascorse nella spiata dimora di Cinecittà, Giacomo Urtis si era raccontato con dettagli fin troppo ‘pericolosi’ riguardo la sua sfera sentimentale, coinvolgendo inevitabilmente terzi. Politici, calciatori, figure di cinema e chi più ne ha più ne metta. Nelle ultime ore, ha parlato di un altro “famosissimo” e il caso è esploso in rete. Alessandro Rosica, alias Investigatore social, avrebbe una idea su chi potrebbe ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 13 gennaio 2022) Non è la prima volta che accade ed i telespettatori del GF Vip, ogni volta, non aspettano altro. Spesso,probabilmente si dimentica di essere ripreso costantemente in diretta televisiva e, come se non bastasse, i pettegolezzi persono pane quotidiano. Una passione a cui non può rinunciare. Gli scoop in casa proseguono. E che scoop. Già durante le prime ore trascorse nella spiata dimora di Cinecittà,si era raccontato con dettagli fin troppo ‘pericolosi’ riguardo la sua sfera sentimentale, coinvolgendo inevitabilmente terzi. Politici, calciatori, figure di cinema e chi più ne ha più ne metta. Nelle ultime ore, ha parlato di un altro “famosissimo” e il caso è esploso in rete. Alessandro Rosica, alias Investigatore social, avrebbe una idea su chi potrebbe ...

