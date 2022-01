Inter, tre cessioni e un nuovo centrocampista: la nuova idea di Inzaghi (Di giovedì 13 gennaio 2022) Le cessioni dell’Inter potrebbe stravolgere il mercato nerazzurro già dall’attuale sessione invernale. Tre addii imminente e caccia a un nuovo centrocampista: Inzaghi è pronto a puntare l’indice su un suo pupillo Il mercato dell’Inter di gennaio partirà da tre addii imminenti. Vecino lascerà i nerazzurri nel corso dei prossimi giorni. Il centrocampista piace a diversi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ledell’potrebbe stravolgere il mercato nerazzurro già dall’attuale sessione invernale. Tre addii imminente e caccia a unè pronto a puntare l’indice su un suo pupillo Il mercato dell’di gennaio partirà da tre addii imminenti. Vecino lascerà i nerazzurri nel corso dei prossimi giorni. Ilpiace a diversi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

OptaPaolo : 3 - Simone #Inzaghi è diventato l'allenatore che ha battuto in più occasioni la Juventus in una Finale dal 1929/30:… - Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME ?? Le tre partite del cuore di @Stefandevrij ? Un quiz speciale dedicato a un doppio ex ??… - ContiCarlo : @gianlucaguidi @MauroV1968 @Inter @VeneziaFC_IT @GenoaCFC Altre 2 o tre squadre e esulti a ogni giornata del campionato... ???????? - AntonioSav73 : @FerraraLiberato Ora diventa antipatica l'Inter, non se ne può più con queste tre che si alternano al potere del ca… - GalihGieloof : RT @OptaPaolo: 3 - Simone #Inzaghi è diventato l'allenatore che ha battuto in più occasioni la Juventus in una Finale dal 1929/30: per l'at… -