Inter-Juve, Bonucci furioso per il mancato ingresso in campo litiga con il segretario dell’Inter (VIDEO) (Di giovedì 13 gennaio 2022) L’Inter ha battuto la Juve nella finale di Supercoppa all’ultimo minuto del secondo tempo supplementare. Bonucci era a bordo campo, pronto ad entrare per i rigori, che ormai tutti davano per certi. Ma non c’è stato tempo, Sanchez ha regalato il trofeo ai nerazzurri. Così, Leo, furioso, si è messo a litigare con il segretario dell’Inter, Mozzillo. Nel video che impazza sui social si vede il difensore bianconero alzare quasi le mani sul dirigente nerazzurro che cerca di scrollarsi le mani di Leo da dosso. Ma con chi ce l’ha #Bonucci? pic.twitter.com/JwVS3blJAP — FabioRussello (@FabioRussello) January 12, 2022 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 13 gennaio 2022) L’ha battuto lanella finale di Supercoppa all’ultimo minuto del secondo tempo supplementare.era a bordo, pronto ad entrare per i rigori, che ormai tutti davano per certi. Ma non c’è stato tempo, Sanchez ha regalato il trofeo ai nerazzurri. Così, Leo,, si è messo are con ildell’, Mozzillo. Nel video che impazza sui social si vede il difensore bianconero alzare quasi le mani sul dirigente nerazzurro che cerca di scrollarsi le mani di Leo da dosso. Ma con chi ce l’ha #? pic.twitter.com/JwVS3blJAP — FabioRussello (@FabioRussello) January 12, 2022 L'articolo ilNapolista.

Advertising

bonucci_leo19 : Abbiamo lottato ma non è bastato. Complimenti all’Inter. Sabato c’è un’altra partita e servirà vincere per continu… - ClaMarchisio8 : Siamo andati in vantaggio, subito il pareggio e sofferto... tanto! Bisogna tener duro, tanto sacrificio e sfruttare… - GabCirilli : La Juve è maltrattata dagli arbitri perché l'Inter è una squadra mafiosa - Frances72173223 : @belalugosisdea @Annamaria1897 Basta vedere il modo in cui l'Inter usciva dalla nostra pressione avanti. Lo faceva… - Mik10000 : La rosa della juve non è più competitiva come qualche anno fà. Quella dell'inter adesso lo è di più...il calcio è semplice #InterJuve -