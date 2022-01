Innamorati di Jamal Musiala

Leggi su ultimouomo

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Prova a immaginare. Sei un calciatore forte, te lo dicono da quando eri solo un ragazzino, talmente tanto spesso che hai finito per crederci anche tu. Dai il massimo in ogni allenamento, sei il migliore dei tuoi coetanei, sempre, ad ogni età. Due delle più grandi nazionali d’Europa si contendono le tue prestazioni. Approdi alla prima squadra di uno dei più grandi club calcistici del mondo, devi restarci il tempo di un ritiro e invece vogliono che ti fermi per il resto della stagione. Non fai in tempo ad abituarti all’idea che ti ritrovi nelle rotazioni dei titolari, prima in campionato, poi in Champions League. Dividi il campo e lo spogliatoio con calciatori fantastici, che fino a quel momento avevi visto solo nelle fattezze elettroniche riprodotte in un videogioco. Ora che lo hai immaginato, cosa provi? Che cosa senti? Nonostante questa sia la sua dimensione, la sua realtà, ...