Infortunio Tomori, le condizioni del difensore del Milan (Di giovedì 13 gennaio 2022) Brutte notizie per il Milan: Tomori, appena recuperato dal covid, è uscito durante la sfida contro il Genoa per un Infortunio al ginocchio Non una serata da ricordare per Fikayo Tomori, uscito per un Infortunio al ginocchio sinistro durante la sfida di Coppa Italia tra Milan e Genoa. Il difensore inglese, da pochi giorni rientrato dallo stop covid, dopo appena una ventina di minuti si è bloccato per un dolore al ginocchio. A vuoto il tentativo di rimanere il campo, sostituzione inevitabile e valutazioni nel prossimi giorni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Infortunio Tomori (Diretta) Milan - Genoa per un posto ai quarti, Maldini titolare I rossoneri hanno iniziato l'anno alla grande nonostante le assenze per infortunio, il ... Tatarusanu e Tomori si sono negativizzati dal virus e dovrebbero essere a disposizione. É ora di vincere! ...

Bailly al Milan?/ Calciomercato, contatti con il Manchester United: le alternative La dirigenza rossonera deve fare i conti con la coperta corta: l'infortunio patito da Simon Kjaer ... in rossonero, infatti, potrebbe giocarsi il posto con Romagnoli per affiancare Tomori. La strada ...

Infortunio Tomori, le condizioni del difensore del Milan Calcio News 24 Milan, infortunio per Tomori: entra Florenzi Brutte notizie in casa Milan. Al 22esimo minuto del primo tempo, sul punteggio di 0-1 per il Genoa, Tomori, tornato da titolare dopo la positività al Covid, ha accusato un problema fisico. Il difensor ...

Milan-Genoa, inizio da incubo Pioli: gol e infortunio Milan-Genoa inizia come peggio non poteva per Pioli. Prima la rete di Ostigard che fa esultare l’ex Shevchenko, poi l’infortunio di Tomori. Problema fisico per il difensore inglese che prova a restare ...

