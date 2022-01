Infortunio Ospina, risentimento al polpaccio sinistro (Di giovedì 13 gennaio 2022) Tegola improvvisa per il Napoli, nel corso della sfida odierna con la Fiorentina valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Il portiere già al 33esimo minuto era apparso in difficoltà, in seguito ad un passaggio corto verso Stanislav Lobotka. Al termine del primo tempo è stato quindi visitato dallo staff medico azzurro, che ha consigliato all’allenatore Luciano Spalletti di mandare in campo al suo posto Alex Meret. Una nota della società ha spiegato che il calciatore ha accusato un risentimento al polpaccio sinistro. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 13 gennaio 2022) Tegola improvvisa per il Napoli, nel corso della sfida odierna con la Fiorentina valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Il portiere già al 33esimo minuto era apparso in difficoltà, in seguito ad un passaggio corto verso Stanislav Lobotka. Al termine del primo tempo è stato quindi visitato dallo staff medico azzurro, che ha consigliato all’allenatore Luciano Spalletti di mandare in campo al suo posto Alex Meret. Una nota della società ha spiegato che il calciatore ha accusato unal. L'articolo ilNapolista.

Advertising

napolista : Infortunio #Ospina, risentimento al polpaccio sinistro Al termine del primo tempo è stato visitato dallo staff med… - napolipiucom : Infortunio Ospina: il comunicato ufficiale del Napoli #CalcioNapoli #napolifiorentina #ospina #ForzaNapoliSempre… - majewsky2000 : Io una cosa non ho capito ma perché Ospina è uscito ? Infortunio ? - NapoliCM : ???? David Ospina, infortunio in Napoli-Fiorentina di Coppa Italia? Le ipotesi ??? - dani31163 : @ParticipioPart In verita’ , i sudamericani non furono schierati per scelta dell’ allenatore , essendo tornati poc… -