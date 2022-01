Infortunio Orsolini, terapie per l’attaccante del Bologna (Di giovedì 13 gennaio 2022) Infortunio Orsolini, prosegue il lavoro di riabilitazione del giocatore dopo l’Infortunio. Per lui oggi ciclo di terapie Il Bologna, tramite i propri canali ufficiali, ha fornito le ultime sulle condizioni degli infortunati. COMUNICATO – «Nel pomeriggio soleggiato di oggi sono proseguiti i lavori dei rossoblù verso la partita col Napoli. Agli ordini di Sinisa Mihajlovic la squadra ha svolto un’attivazione atletica, una serie di esercitazioni tattiche e lavoro a tema in due gruppi. Programma personalizzato per Jerdy Schouten, terapie per Riccardo Orsolini». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 gennaio 2022), prosegue il lavoro di riabilitazione del giocatore dopo l’. Per lui oggi ciclo diIl, tramite i propri canali ufficiali, ha fornito le ultime sulle condizioni degli infortunati. COMUNICATO – «Nel pomeriggio soleggiato di oggi sono proseguiti i lavori dei rossoblù verso la partita col Napoli. Agli ordini di Sinisa Mihajlovic la squadra ha svolto un’attivazione atletica, una serie di esercitazioni tattiche e lavoro a tema in due gruppi. Programma personalizzato per Jerdy Schouten,per Riccardo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

sportli26181512 : Fantacalcio, Bologna: le condizioni di Orsolini: Dopo l'infortunio alla spalla contro il Cagliari, nella giornata d… - GruppoEsperti : #Bologna, novità sulle condizioni di #Orsolini dopo il gol #Fantacalcio - ParliamoDiNews : Bologna, infortunio per Orsolini: in forte dubbio la sua presenza contro il Napoli #bologna #infortunio #orsolini… - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? Comunicato #Bologna: ecco l'esito degli esami per #Orsolini dopo l'infortunio! E cosa succede col #Siviglia ?? https://t.c… - tuttonapoli : Bologna, infortunio per Orsolini: in forte dubbio per il Napoli -