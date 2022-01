Influencer rischia il carcere in Russia: la foto hot davanti alla chiesa di Mosca (Di giovedì 13 gennaio 2022) Un’Influencer rischia il carcere in Russia. Lei è Polina Murugina, 24enne diventata virale per una foto destinata a fare scandalo. Senza vestiti, ricoperta solo dai suoi infiniti tatuaggi, si è fatta immortalare davanti alla chiesa dell’Intercessione della Beata Vergine Maria di Mosca, un luogo sacro della Russia. Quello scatto così provocatorio ha fatto il giro del web, per poi finire sul tavolo della Polizia con una denuncia. L’accusa è quella di aver violato una nuova legge sugli atteggiamenti considerati degli “insulti ai sentimenti dei credenti religiosi”. La foto di Polina risale a quest’estate, ma finita tra le mani degli inquirenti. Ora Polina ha cancellato il profilo Instagram “dello ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) Un’ilin. Lei è Polina Murugina, 24enne diventata virale per unadestinata a fare scandalo. Senza vestiti, ricoperta solo dai suoi infiniti tatuaggi, si è fatta immortalaredell’Intercessione della Beata Vergine Maria di, un luogo sacro della. Quello scatto così provocatorio ha fatto il giro del web, per poi finire sul tavolo della Polizia con una denuncia. L’accusa è quella di aver violato una nuova legge sugli atteggiamenti considerati degli “insulti ai sentimenti dei credenti religiosi”. Ladi Polina risale a quest’estate, ma finita tra le mani degli inquirenti. Ora Polina ha cancellato il profilo Instagram “dello ...

