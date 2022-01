Indagine Cna | imprenditori più ottimisti sulla propria impresa che sull’Italia

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 13 gennaio 2022) ROMA – Piùsulle prospettive dellache su quelle del Paese; inflazione e costo dell’energia minacciano la ripresa più della pandemia per la quale oltre il 50% è a favore dell’obbligo vaccinale. Sono alcune indicazioni che emergono dall’condotta dalla CNA su un campione rappresentativo dell’artigianato e della piccolainterpellando oltre 1.700 imprese. Soltanto il 5,4% degli intervistati prevede che l’economia italiana tornerà ai livelli pre-pandemia, il 18,3% confida nella ripresa ma le perdite saranno recuperate solo parzialmente. Toni più fiduciosi se si parla delle aspettative sui risultati 2022 per lacon oltre il 40% del campione che indica risultati in crescita e quasi un’su ...