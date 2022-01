Incontro di Catechesi Biblica alla Parrocchia Gesù Risorto

(Di giovedì 13 gennaio 2022) di Monica De Santis Presso laal Paro Arbostella di Salerno da venerdì 14 gennaio, riprenderanno gli appuntamenti con la, curati dal parroco don Giuseppe Landi congiuntamente al Gruppo Liturgico e quello di Fede e Cultura. Dunque appuntamento a venerdì 14 gennaio quando la comunitàle continuerà il percorso dicon il professor don Antonio Landi (docente di Nuovo Testamento presso la pontificia Università Urbaniana di Roma). Il tema che sarà affrontato in questo appuntamento sarà “Dall’alto o di nuovo? Rinascere a vita nuova per credere”. Si tratta di un momento di approfondimento su quanto riportato dal Vangelo di Giovanni circa l’trae Nicodemo, da cui il tema ...

Momento di approfondimento su quanto riportato dal Vangelo di Giovanni circa l'tra Gesù e Nicodemo, da cui il tema conduttore di tutta la: 'Unche ti cambia la vita' (Gv 3.... nelle comunità e nelle famiglie, con delle note pensate proprio per gli accompagnatori e alcune indicazioni e commenti a opere d'arte che rappresentano delle verevisuali. La scelta ...Riprendono gli appuntamenti di Catechesi presso la Parrocchia Gesù Risorto al Paro Arbostella di Salerno, curati dal parroco don Giuseppe Landi congiuntamente al Gruppo Liturgico e quello di Fede e Cu ...Grosseto. La crescita dei contagi da coronavirus e l’aumento delle restrizioni in vari ambiti non porta a un aggiornamento del protocollo siglato dai vescovi e dal governo italiani nel maggio 2020. Du ...