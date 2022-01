In un mese i ricoveri dei no vax e chi non ha il booster sono costati 140 milioni di euro (Di giovedì 13 gennaio 2022) AGI - Negli ultimi 30 giorni le mancate vaccinazioni anti-Covid sono costate oltre 140 milioni di euro in ricoveri altrimenti evitabili. E' il dato - contenuto nell'80 esimo Instant Report ALTEMS, l'Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari dell'Università Cattolica, Facoltà di Economia, campus di Roma - che emerge dall'analisi dell'impatto delle mancate vaccinazioni in Italia (ciclo completo e booster) sul volume di ricoveri e giornate di terapia intensiva per COVID-19. Per essere precisi l'impatto economico sul SSN delle mancate vaccinazioni in Italia ammonta a 143.321.642 euro nel periodo tra il 19 novembre 2021 e il 19 dicembre 2021. Nel dettaglio si vede che il 90% dei non vaccinati ospedalizzati non avrebbe avuto bisogno del ricovero in Area Medica se avesse fatto il vaccino. Tra ... Leggi su agi (Di giovedì 13 gennaio 2022) AGI - Negli ultimi 30 giorni le mancate vaccinazioni anti-Covidcostate oltre 140di euro inaltrimenti evitabili. E' il dato - contenuto nell'80 esimo Instant Report ALTEMS, l'Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari dell'Università Cattolica, Facoltà di Economia, campus di Roma - che emerge dall'analisi dell'impatto delle mancate vaccinazioni in Italia (ciclo completo e) sul volume die giornate di terapia intensiva per COVID-19. Per essere precisi l'impatto economico sul SSN delle mancate vaccinazioni in Italia ammonta a 143.321.642 euro nel periodo tra il 19 novembre 2021 e il 19 dicembre 2021. Nel dettaglio si vede che il 90% dei non vaccinati ospedalizzati non avrebbe avuto bisogno del ricovero in Area Medica se avesse fatto il vaccino. Tra ...

Advertising

Adnkronos : Aumentano i ricoveri covid in Italia, #Gimbe: a fine mese alcune regioni a rischio #zonarossa. - Adnkronos : #Covid, in un mese oltre 143 milioni per ricoveri da mancate vaccinazioni: il report. - lapoelkann_ : In un mese i ricoveri per covid sono raddoppiati (16.000) Si montano tende, si rimandano interventi di malati grav… - AgoraMagazLatin : In un mese i ricoveri dei no vax e chi non ha il booster sono costati 140 milioni di euro - BenedettaPetru6 : RT @Adnkronos: #Covid, in un mese oltre 143 milioni per ricoveri da mancate vaccinazioni: il report. -