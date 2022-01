In che senso l’Asteroide 7482 si «avvicinerà» alla Terra il 18 gennaio? (Di giovedì 13 gennaio 2022) l’Asteroide 7482 (1994 PC1) è stato classificato come «potenzialmente pericoloso», ma di fatto sarà innocuo. Se guardiamo alle dimensioni cosmiche, l’Asteroide passerà «vicino» alla Terra, ma per noi comuni mortali sarà astronomicamente lontano. In generale i termini tecnici con cui gli astronomi comunicano nella vita reale l’arrivo di oggetti cosmici del genere potrebbero sembrare ingiustificatamente allarmanti. Cerchiamo di fare chiarezza. Nessuno, nemmeno la Nasa, si aspetta che 7482 colpisca la Terra. Semplicemente «è il più vicino che arriverà nei prossimi due secoli», secondo quanto riporta la Cnn, riferendo alcune proiezioni dell’Agenzia spaziale americana. Le dimensioni di questo asteroide sono stimate il doppio dell’Empire State Building, col ... Leggi su open.online (Di giovedì 13 gennaio 2022)(1994 PC1) è stato classificato come «potenzialmente pericoloso», ma di fatto sarà innocuo. Se guardiamo alle dimensioni cosmiche,passerà «vicino», ma per noi comuni mortali sarà astronomicamente lontano. In generale i termini tecnici con cui gli astronomi comunicano nella vita reale l’arrivo di oggetti cosmici del genere potrebbero sembrare ingiustificatamentermanti. Cerchiamo di fare chiarezza. Nessuno, nemmeno la Nasa, si aspetta checolpisca la. Semplicemente «è il più vicino che arriverà nei prossimi due secoli», secondo quanto riporta la Cnn, riferendo alcune proiezioni dell’Agenzia spaziale americana. Le dimensioni di questo asteroide sono stimate il doppio dell’Empire State Building, col ...

