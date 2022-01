Il video e le foto del funerale nazista, pubblicati in esclusiva da Open il 10 gennaio, sono stati ripresi in tutto il mondo (Di giovedì 13 gennaio 2022) La notizia del video e delle foto del funerale fascista a Roma, pubblicata in esclusiva da Open lo scorso 10 gennaio, ha fatto il giro del mondo. Dalle testate europee come Le Figaro, Spiegel e l’Independent a quelle americane come CNN, NBC, ABC e Usa Today, passando per il The Times of Israel e arrivando fino agli australiani di 9News e i neozelandesi di NzHerald. A seguito della pubblicazione, la stessa parrocchia di Santa Lucia ha preso le distanze dai fatti avvenuti di fronte alla chiesa, seguita a ruota dalla Diocesi di Roma: «Una strumentalizzazione ideologica grave, offensiva e inaccettabile». Il funerale era quello della militante di Forza Nuova Alessia “Tungsy” Augello, una donna di 44 anni deceduta il 7 gennaio 2022 in ... Leggi su open.online (Di giovedì 13 gennaio 2022) La notizia dele delledelfascista a Roma, pubblicata indalo scorso 10, ha fatto il giro del. Dalle testate europee come Le Figaro, Spiegel e l’Independent a quelle americane come CNN, NBC, ABC e Usa Today, passando per il The Times of Israel e arrivando fino agli australiani di 9News e i neozelandesi di NzHerald. A seguito della pubblicazione, la stessa parrocchia di Santa Lucia ha preso le distanze dai fatti avvenuti di fronte alla chiesa, seguita a ruota dalla Diocesi di Roma: «Una strumentalizzazione ideologica grave, offensiva e inaccettabile». Ilera quello della militante di Forza Nuova Alessia “Tungsy” Augello, una donna di 44 anni deceduta il 72022 in ...

Advertising

Internazionale : In Sardegna i siti d’estrazione mineraria abbandonati sono diventati musei dove a volte si può anche trascorrere la… - sunfloverlou : no raga ma il video di louis che abbraccia lui la fan per fare la foto e gli mette il braccio sulle spalle perché i… - cremosadoJimin : RT @ENHYPENBrasil_: ??| 13.01.22 • Jake posando para a foto durante o Noon Song Of Hope ??: O sexy e quente australiano, Jake #ENHYPEN #??… - klavskairipa : @giorgiaive quando l’ho visto alle 17 era un NO, poi l’ho visto meglio in altre foto/video e ci sta dai - liholovesloki : mi aspettavo molto di più da nikolai.. ora cerco foto video lo stalkerizzo per bene -