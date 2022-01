Il verdetto su Bonucci | la sanzione dopo la rissa 

Advertising

deliux9 : Il verdetto c’è da tempo: Bonucci è grandissimo coglione. - PinoSa54 : ???? Uomini della P.F. presenti in campo seguono la scena, Bonucci dà un paio di spinte a #Mozzillo lo strattona, gli… -

Ultime Notizie dalla rete : verdetto Bonucci

...AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 É stato uno degli episodi più discussi del finale di Supercoppa e alla fine è arrivato ildel giudice sportivo: niente squalifica per Leonardo, ...... infatti,avrebbe urlato: "Non mi esulti in faccia, che c? fai? Ti ammazzo". Presenti, vicino a lui, gli uomini della procura federale, si attende ildel Giudice Sportivo, che ha ..."10.000 euro di multa per essersi reso protagonista di un alterco con un dirigente della squadra avversaria che veniva dal medesimo strattonato", questa la sanzione per Bonucci che non è stato squalif ..."10.000 euro di multa per essersi reso protagonista di un alterco con un dirigente della squadra avversaria che veniva dal medesimo strattonato", questa la sanzione per Bonucci che non è stato squalif ...