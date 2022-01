Il Teatro Eliseo di Roma è stato messo in vendita a 24 milioni di euro (Di giovedì 13 gennaio 2022) AGI - In vendita il Teatro Eliseo di via Nazionale, la più recente tra le grandi sale teatrali cittadine, risalente agli inizi del Novecento. Sul sito dell'agenzia immobiliare Engel & Volkers è stato pubblicato l'annuncio di vendita con la dicitura "storico complesso teatrale". Lo stabile di 5.000 metri quadri - 60 locali e 25 bagni - viene proposto al prezzo di 24 milioni di euro. La sala può ospitare fino a 700 spettatori. Dopo una fase di chiusura per lavori di restauro, dal 2015 il Teatro è diretto da Luca Barbareschi. Negli ultimi anni, a causa della pandemia, la struttura ha attraversato fasi di chiusura. Leggi su agi (Di giovedì 13 gennaio 2022) AGI - Inildi via Nazionale, la più recente tra le grandi sale teatrali cittadine, risalente agli inizi del Novecento. Sul sito dell'agenzia immobiliare Engel & Volkers èpubblicato l'annuncio dicon la dicitura "storico complesso teatrale". Lo stabile di 5.000 metri quadri - 60 locali e 25 bagni - viene proposto al prezzo di 24di. La sala può ospitare fino a 700 spettatori. Dopo una fase di chiusura per lavori di restauro, dal 2015 ilè diretto da Luca Barbareschi. Negli ultimi anni, a causa della pandemia, la struttura ha attraversato fasi di chiusura.

