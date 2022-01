Il tariffario dei certificati - bluff: 'Dall'anno nuovo, 500 euro'. Emanuele Luchetti stava per aumentare il prezzo. Attesa per l'... (Di giovedì 13 gennaio 2022) ANCONA - Oggi alle 9 e 30 Emanuele Luchetti , il falsario dei vaccini , è atteso Dall'interrogatorio di garanzia davanti al gip Carlo Masini, che ha firmato l'ordinanza di custodia cautelare per i ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 13 gennaio 2022) ANCONA - Oggi alle 9 e 30, il falsario dei vaccini , è atteso'interrogatorio di garanzia davanti al gip Carlo Masini, che ha firmato l'ordinanza di custodia cautelare per i ...

Advertising

BaravalleLuca : #Covid. In arrivo oltre 187 milioni per incremento tariffario dei #ricoveri. Per un giorno in #terapiaintensiva fin… - EvoBusItalia : Friuli Venezia-Giulia al via 'una rivoluzione tariffaria che potrà cambiare le abitudini di trasporto dei cittadini… -