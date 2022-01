Il tabaccaio di Vienna è una storia vera? Curiosità sul film del 2018

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Questa sera, alle ore 21:20, su Rai 3, andrà in onda il“Ildi”, diretto dal regista Nikolaus Leytner. La pellicola, uscita nel, vede nel cast Simon Morzé, Bruno Ganz e Johannes Krisch. Il, che si basa sul romanzo omonimo di Robert Seethaler, edito nel 2012, si sofferma sulle vicende dell’adolescente Franz che vive con la madre Margarete in un villaggio dell’Austria. Dato che nel borgo non c’è lavoro, una volta morto il patrigno Franz viene mandato dalla madre adove si trova Otto, un amico che ha conosciuto in giovane età e che possiede una tabaccheria. Otto prende sotto la sua protezione il giovane Franz mentre si oppone al nazismo, provando ad aiutare ebrei e socialisti. Nel frattempo Franz si innamora della giovane Aneske. Fin dall’uscita del ...

Advertising

ReadingNews2016 : RT @Raiofficialnews: Le prime serate di oggi, giovedì #13gennaio, sulle reti #Rai: ?? @RaiUno: #DOCNelleTueMani ?? @RaiDue: “Costa Concordi… - Raiofficialnews : Le prime serate di oggi, giovedì #13gennaio, sulle reti #Rai: ?? @RaiUno: #DOCNelleTueMani ?? @RaiDue: “Costa Conco… - agatha_nat : Stasera tradirò raistoria per Il tabaccaio di Vienna. - POPCORNTVit : 'Il tabaccaio di Vienna', qualche curiosità sul film di Nikolaus Leytner - zazoomblog : Il tabaccaio di Vienna film stasera in tv 13 gennaio: cast trama streaming - #tabaccaio #Vienna #stasera #gennaio: -

Ultime Notizie dalla rete : tabaccaio Vienna

Film Stasera in TV di Oggi Giovedì 13 Gennaio 2022. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Harry Potter e la Camera dei Segreti, Ildi, L'ultimo boyscout, Una famiglia perfetta, Robin Hood, Jakob il bugiardo, Tutte contro lui, Dragon, High Crimes - Crimini di stato, Capodanno a New York, Ghosthunters - Gli ......25 - Doc " Nelle tue mani (Seconda Stagione - Prima Tv): Rai2 - ORE 21:20 - Costa Concordia - Cronaca di un disastro Rai3 - ORE 21:20 - Ildi(Film) Canale 5 - ORE 21: 00 - Coppa ...Nella serata di giovedì 13 gennaio 2022 andrà in onda su Rai 3 il film 'Il tabaccaio di Vienna', tratto dall'omonimo romanzo di Robert Seethaler ...Non sapete cosa fare questo giovedì sera? La redazione di LiveUnict consiglia qualche programma interessante da guardare con amici e familiari.