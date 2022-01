Il Sole 24 Ore: «Gli sponsor di Djokovic tacciono, si sono ritrovati Pippo Franco come testimonial» (Di giovedì 13 gennaio 2022) Riccardo Pirrone, pubblicitario e Social Media strategist, fa notare sul Sole 24 Ore che da quando è cominciata la vicenda di Djokovic in Australia, si avverte un’assenza: i suoi sponsor. sono rimasti tutti in silenzio, non si sono esposti. Parliamo di brand del calibro di Lacoste, Head, Asics, Peugeot, Hublot, Ukg, Seiko e la banca Australiana ANZ. “Non ci sono comunicati stampa, nessun post su Facebook e neanche l’ombra di un Tweet da parte dei brand che lo hanno scelto come testimonial. Cosa ne pensano gli sponsor delle dichiarazioni del tennista? Perché non si dissociano? O perché non lo difendono? Ma questi sponsor sono davvero innocenti? Il loro è un silenzio maldestro. Cerchiobottista. ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 13 gennaio 2022) Riccardo Pirrone, pubblicitario e Social Media strategist, fa notare sul24 Ore che da quando è cominciata la vicenda diin Australia, si avverte un’assenza: i suoirimasti tutti in silenzio, non siesposti. Parliamo di brand del calibro di Lacoste, Head, Asics, Peugeot, Hublot, Ukg, Seiko e la banca Australiana ANZ. “Non cicomunicati stampa, nessun post su Facebook e neanche l’ombra di un Tweet da parte dei brand che lo hanno scelto. Cosa ne pensano glidelle dichiarazioni del tennista? Perché non si dissociano? O perché non lo difendono? Ma questidavvero innocenti? Il loro è un silenzio maldestro. Cerchiobottista. ...

