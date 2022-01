Il ritorno di Marquez: allenamento in motocross (Di giovedì 13 gennaio 2022) Marc Marquez torna in sella, i medici hanno dato l'ok visti i progressi dopo la commozione cerebrale e la diagnosi di diplopia che gli hanno fatto saltare buona parte della stagione. Sui social il ... Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 13 gennaio 2022) Marctorna in sella, i medici hanno dato l'ok visti i progressi dopo la commozione cerebrale e la diagnosi di diplopia che gli hanno fatto saltare buona parte della stagione. Sui social il ...

Advertising

Ilarya94 : RT @AlessioPiana130: Il ritorno in sella, seppur ad una moto da cross, di Marc Marquez ed i progressi nel suo processo di guarigione dalla… - CarloCumino : RT @AlessioPiana130: Il ritorno in sella, seppur ad una moto da cross, di Marc Marquez ed i progressi nel suo processo di guarigione dalla… - lovstinyoureyes : RT @AlessioPiana130: Il ritorno in sella, seppur ad una moto da cross, di Marc Marquez ed i progressi nel suo processo di guarigione dalla… - AndreaBen155 : RT @AlessioPiana130: Una meravigliosa notizia per il motociclismo. Lunedì scorso Marc Marquez si è sottoposto ad una visita di controllo e… - fvckedinthehe4d : RT @AlessioPiana130: Il ritorno in sella, seppur ad una moto da cross, di Marc Marquez ed i progressi nel suo processo di guarigione dalla… -