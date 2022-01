Il ' re' del pollo Amadori licenzia la nipote

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Ladi Francesco, l'imprenditore avicolo noto in tv per il claim 'Parola di Francesco', è statata dall'azienda cooperativa che porta il nome del nonno. A dare la notizia ...

Francesca Amadori era la responsabile della comunicazionegruppo. Da quanto si apprende, da tempo i rapporti tra le parti erano tesi e martedì mattina è stato consegnato alla nipote l'avviso dell'... CESENA La nipote di Francesco Amadori, l'imprenditore avicolo noto in tv per il claim 'Parola di Francesco Amadori', è stata licenziata dall'azienda cooperativa che porta il nome del nonno. A dare la ... Guai in vista in Cina per KFC: la nota catena di fast food è stata accusata di troppi e inutili sprechi alimentari.