Il Principe Harry infastidito dal film Spencer: non vuole incontrare Kristen Stewart (Di giovedì 13 gennaio 2022) Secondo indiscrezioni il Principe Harry starebbe meditando di non partecipare alla cerimonia degli Oscar 2022 per evitare di incontrare Kristen Stewart, protagonista del film Spencer, incentrato sulla figura di sua madre Lady D. Harry non avrebbe affatto gradito l’immagine di sua madre Diana fornita dal lungometraggio e forse anche per questo sarebbe infastidito con Kristen Stewart (che probabilmente riceverà una candidatura come miglior attrice proprio agli Oscar 2022). La cerimonia degli Oscar si terrà il prossimo 27 marzo al Dolby Theatre di Los Angeles e al momento non è dato sapere se saranno presenti anche Harry e sua moglie Meghan (che comunque avrebbero ricevuto l’invito ... Leggi su cityroma (Di giovedì 13 gennaio 2022) Secondo indiscrezioni ilstarebbe meditando di non partecipare alla cerimonia degli Oscar 2022 per evitare di, protagonista del, incentrato sulla figura di sua madre Lady D.non avrebbe affatto gradito l’immagine di sua madre Diana fornita dal lungometraggio e forse anche per questo sarebbecon(che probabilmente riceverà una candidatura come miglior attrice proprio agli Oscar 2022). La cerimonia degli Oscar si terrà il prossimo 27 marzo al Dolby Theatre di Los Angeles e al momento non è dato sapere se saranno presenti anchee sua moglie Meghan (che comunque avrebbero ricevuto l’invito ...

