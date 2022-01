Il principe Andrea perde il titolo di Altezza Reale. E rinuncia ai gradi militari (Di giovedì 13 gennaio 2022) In vista del processo per aggressione sessuale il membro di casa Windsor ha rimesso nelle mani della regina gli incarichi ufficiali e i gradi militari onorifici Leggi su corriere (Di giovedì 13 gennaio 2022) In vista del processo per aggressione sessuale il membro di casa Windsor ha rimesso nelle mani della regina gli incarichi ufficiali e ionorifici

TgLa7 : #Epstein: via incarichi e gradi militari a principe #Andrea 'Rimessi nelle mani della #regina' dopo svolta su causa… - Agenzia_Italia : Il principe #Andrea andrà a processo negli Usa per il caso #Epstein - TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: Principe Andrea, la regina Elisabetta revoca al figlio i titoli militari: il caso Epstein scuote Buckingham Palace http… - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Andrea perde il titolo di Altezza Reale e rinuncia ai gradi militari - ClaraMutsc : RT @TgLa7: #Epstein: via incarichi e gradi militari a principe #Andrea 'Rimessi nelle mani della #regina' dopo svolta su causa negli Usa ht… -