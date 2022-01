Il Padrino torna in sala per il 50° anniversario in versione restaurata, ecco il trailer (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il Padrino compie 50 anni e, per l'occasione, il capolavoro del cinema torna nelle sale in versione restaurata, ecco il trailer dell'appuntamento. In occasione del 50° anniversario del debutto nelle sale, Il Padrino tornerà nei cinema in versione restaurata e le prime immagini della nuova versione vengono svelate nel trailer. L'appuntamento per i fan del capolavoro firmato da Francis Ford Coppola è per le giornate dal 22 al 24 marzo. Il regista Francis Ford Coppola, che ha supervisionato il restauro, ha dichiarato: "Sono molto orgoglioso de Il Padrino, che ha certamente definito la prima parte della mia vita creativa. In questo tributo per il 50° ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ilcompie 50 anni e, per l'occasione, il capolavoro del cinemanelle sale inildell'appuntamento. In occasione del 50°del debutto nelle sale, Iltornerà nei cinema ine le prime immagini della nuovavengono svelate nel. L'appuntamento per i fan del capolavoro firmato da Francis Ford Coppola è per le giornate dal 22 al 24 marzo. Il regista Francis Ford Coppola, che ha supervisionato il restauro, ha dichiarato: "Sono molto orgoglioso de Il, che ha certamente definito la prima parte della mia vita creativa. In questo tributo per il 50° ...

