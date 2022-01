Il mondo di De Siervo: «Abbiamo forzato la politica a darci finalmente delle regole» (Di giovedì 13 gennaio 2022) “Abbiamo forzato la politica a darci finalmente delle regole”. Quella che Luigi De Siervo detta durante la presentazione della nuova collezione figurine Panini, è una dichiarazione che fotografa lo stato dell’arte del calcio italiano. De Siervo fa l’amministratore delegato della Serie A, una lega ha ha ammesso di “essersi fatta cogliere di sorpresa dall’emergenza” dopo due anni di pandemia, e che si è votata da sola un protocollo per andare avanti che è stato cestinato una settimana dopo dal governo. De Siervo ammette dunque che il calcio non riesce di fatto ad autogovernarsi, ma ha dovuto costringere – “forzare” – la politica ad intervenire, ad imporgli delle regole ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 13 gennaio 2022) “la”. Quella che Luigi Dedetta durante la presentazione della nuova collezione figurine Panini, è una dichiarazione che fotografa lo stato dell’arte del calcio italiano. Defa l’amministratore delegato della Serie A, una lega ha ha ammesso di “essersi fatta cogliere di sorpresa dall’emergenza” dopo due anni di pandemia, e che si è votata da sola un protocollo per andare avanti che è stato cestinato una settimana dopo dal governo. Deammette dunque che il calcio non riesce di fatto ad autogovernarsi, ma ha dovuto costringere – “forzare” – laad intervenire, ad imporgli...

