Il Milan guadagna i quarti di Coppa Italia ibattendo il Genoa 3-1 (Di venerdì 14 gennaio 2022) AGI - Servono i supplementari al Milan per avere ragione in rimonta per 3-1 di un buon Genoa e per superare così gli ottavi di finale di Coppa Italia. La prima chance è per i padroni di casa, che al 4' centrano una traversa di testa con Krunic dopo un calcio d'angolo battuto da Messias dalla destra. I rossoblù interpretano bene la gara e al 16' vanno al tiro dal limite con Vanheusden che con il mancino impegna Maignan, costretto alla deviazione in corner. Dall'angolo di Portanova svetta Ostigard, che incorna nell'angolino e batte il portiere francese portando in vantaggio a sorpresa i liguri. Gli uomini di Pioli non riescono a ingranare e i loro avversari controllano l'1-0 senza grosse difficoltà. Termina così un primo tempo durante il quale i tifosi rossoneri intonano diversi cori per il grande ex Shevchenko, mai ... Leggi su agi (Di venerdì 14 gennaio 2022) AGI - Servono i supplementari alper avere ragione in rimonta per 3-1 di un buone per superare così gli ottavi di finale di. La prima chance è per i padroni di casa, che al 4' centrano una traversa di testa con Krunic dopo un calcio d'angolo battuto da Messias dalla destra. I rossoblù interpretano bene la gara e al 16' vanno al tiro dal limite con Vanheusden che con il mancino impegna Maignan, costretto alla deviazione in corner. Dall'angolo di Portanova svetta Ostigard, che incorna nell'angolino e batte il portiere francese portando in vantaggio a sorpresa i liguri. Gli uomini di Pioli non riescono a ingranare e i loro avversari controllano l'1-0 senza grosse difficoltà. Termina così un primo tempo durante il quale i tifosi rossoneri intonano diversi cori per il grande ex Shevchenko, mai ...

