Il messaggio diseducativo (e disgustoso) dei 10mila euro di multa a Bonucci (Di giovedì 13 gennaio 2022) Cominciamo col dire che i diecimila euro di multa comminati a Bonucci dal giudice sportivo non ci sorprendono per nulla. Non ci saremmo aspettati nulla di più. È un provvedimento che fotografa plasticamente lo stato comatoso e vergognoso del calcio italiano (peraltro non dissimile dallo stato dell'Italia). La storia è nota. Bonucci ha messo le mani addosso (il giudice sportivo scrive strattonato), quindi di fatto ha aggredito un dirigente dell'Inter (Mozillo) reo – secondo Il Tempo – di aver esultato al gol dell'Inter in Supercoppa contro la Juventus. "Non mi esulti in faccia, che c… fai? Ti ammazzo", avrebbe detto in modo carino Bonucci. Scrive il giudice sportivo (così è definito): "Ammenda di 10mila euro per essersi, al 16° del secondo tempo supplementare, reso ...

