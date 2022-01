Il giallo di Miranda Fryer | l’attrice di serie tv morta a soli 34 anni | la causa

Leggi su ck12

(Di giovedì 13 gennaio 2022)è scomparsa improvvisamente. La giovane è stata trovata nel letto dal marito sposato poco più di un anno fa Gli appassionati delletv sono sconvolti per l’improvvisa morte di. Conosciuta per la sua partecipazioni in tante fiction a episodi che hanno avuto molto successo, la donna è34(foto Instagram)Il corpo senza vita l’ha ritrovato il marito nel proprio letto.era andata a dormire e non si è più risvegliata. I due si erano sposato solo nel 2020 e purtroppo la vita insieme si è interrota troppo presto. Non sono stati dati specifici dettagli sulla morte che inizialmente è sembrato un...