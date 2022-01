Il filosofo Thoreau non ha mai affermato che «gli obbedienti sono nati per essere schiavi»

Leggi su facta.news

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Il 10 gennaio 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare l’autenticità di una citazione, attribuita alamericano Henry David, che recita: «La disobbedienza è il reale fondamento della libertà. Gliper». Si tratta di una notizia falsa, la citazione non è di. Per chiarire l’origine della frase, la redazione di Facta ha contattato Jeffrey Cramer, curatore delle collezioni dedicate alamericano presso laInstitute Library e autore di numerose opere a lui dedicate. Secondo Cramer, la citazione oggetto della segnalazione non appare in nessuno degli scritti di, ma sarebbe stata a ...