Il dramma di Jenna Jameson: "Non posso camminare, ho la sindrome di Guillain-Barré" (Di giovedì 13 gennaio 2022) E' un momento davvero difficile per Jenna Jameson. L'ex pornostar è stata ricoverata in un ospedale alle Hawaii in seguito a una serie di attacchi di vomito inspiegabili ed ora è praticamente impossibilitata a camminare. E' stata poi lei stessa, con un video su Instagram, a rendere nota la diagnosi: "I medici sospettano una sindrome di Guillain-Barré e ho già iniziato la cura a base di immunoglobuline". La Jameson ha voluto specificare di non aver fatto nessun vaccino. La sindrome di Guillain-Barré è una polineuropatia infiammatoria acuta di tipo autoimmune. I sintomi più evidenti sono una diffusa debolezza muscolare e lieve perdita della sensibilità distale. Nei giorni seguenti al ricovero infatti la ...

